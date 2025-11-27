CONVERSE TOKYOとCLAMPの初コラボレーションが実現♡第一弾では『xxxHOLiC』『ちょびっツ』をモチーフにした特別アイテムが登場します。蝶やキャラクターの耳モチーフを施したアパレルや雑貨は、日常に物語を取り入れられるデザイン♪GRAPHIC COACH JACKET（30,800円税込）、SWEAT（16,500円税込）、LONGSLEEVE TEE（10,780円税込）など、全6アイテムを順次展開。 物語を纏うアパレルアイテム 第