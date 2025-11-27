奈良県警五條署は２７日、同県五條市大塔町の山中で、男性５人が遭難した可能性があると発表した。同署が確認を進めている。発表によると、同日午後６時１５分頃、スマートフォンの緊急通報サービスを通じたメール形式での通報が県警に寄せられ、「山岳遭難、成人男性５名、負傷者なし」と記されていた。同市大塔町内の山中からの通報とみられるが、所有者からの応答がなく、状況が判然としないという。県警が２８日以降、本