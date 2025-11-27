福岡南署は27日、福岡市南区高木3丁目付近で同日午後4時ごろ、小学生女児が公園で遊んでいたところ、見知らぬ男から「トイレの使い方を教えて、マジックを見せるから個室に入って」などと話しかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代くらい、身長170程度、黄色上衣、黒色ズボン着用。外国人風で色不明の自転車を利用していたという。