ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTにとって初となるワールドツアーに密着したドキュメンタリー映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2026年2月6日に公開されることが発表されました。グループの軌跡を追った密着映画・第3弾となる本作は、4月から開催していた初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』に密着。アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡ったツアーのパフォーマンスのほか、