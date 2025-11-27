天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２７日、東京都千代田区のホールで、太平洋戦争の激戦地、パラオ・ペリリュー島の戦いを題材にした映画「ペリリュー―楽園のゲルニカ―」を鑑賞された。映画は、２０１５年に上皇ご夫妻が慰霊のためにペリリュー島を訪問された際の報道をきっかけに描いた漫画を原作としており、戦争の悲惨さと極限状態の若者たちの姿を追った物語。愛子さまは、声優を務めた俳優の板垣李光人さんや原作者の武