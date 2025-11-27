欧州株小幅高に落ち着く 東京時間22:18現在 英ＦＴＳＥ100 9681.56（-10.02-0.10%） 独ＤＡＸ23772.82（+46.60+0.20%） 仏ＣＡＣ40 8109.77（+13.34+0.17%） スイスＳＭＩ 12827.22（+4.98+0.04%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間22:18現在 ダウ平均先物DEC 25月限47474.00（-16.00-0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6827.00（-1.00-0.01%） Ｎ