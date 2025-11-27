レシピサイトの運営会社が26日、今年の食トレンド大賞を発表しました。日々、様々なレシピやアイデア料理が誕生するなか選ばれたのは、主食と具材を「せいろ」一つで完結させる調理法“ワンプレートせいろ”でした。今年で9回目の開催となった『食トレンド大賞』。2017年は、韓国料理で人気の『タッカルビ』にチーズをのせた『チーズタッカルビ』が大賞を受賞。2018年には『サバ缶』が大賞に選ばれるなど、その年に話題となった食