女優の井桁弘恵（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露した。井桁は「期間限定NEWイゲタ」と投稿。黒髪が特徴的だった井桁が鮮やかな金髪に変身した姿を披露し、笑顔の写真を7枚掲載した。海辺で撮った1枚は、幻想的で美しいショットとしても話題となった。この投稿には「え！！！びっくりですそして、可愛いです」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい！！！」「似合う」「素敵すぎます！