ウクライナ南部クリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋で発生した火災（タス＝共同）【モスクワ共同】2022年、ロシアが14年に併合したクリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋の爆破に関与したとして、ロシア南部ロストフナドヌーの南部管区軍事裁判所は27日、ウクライナ国籍の男ら8人に終身刑を言い渡した。タス通信が報じた。ロシア側は「ウクライナのテロ」と断定した。ウクライナ情報機関の保安局（SBU）のマリュク長