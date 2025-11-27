フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日のテーマは「『冬の３大悩み』１８の解消法ＳＰ肩こり・冷え性・乾燥肌解消法」。専門家は「マグロとアボカドのサラダ」が肩こり解消にオススメと明かし、さんまを感心させた。専門家は「マグロにもマグネシウムが入っているので、筋肉のこわばりとか緊張を和らげてくれる。鉄が筋肉に酸素を運んで凝り感を軽くしてくれる