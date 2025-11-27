▲ジャケットドレスコーズのライブ映像商品『grotesque human』（ヨミ：グロテスク ヒューマン）が、2026年3月4日（水）に発売されることが決定した。収録されるのは、今年開催された“ドレスコーズ史上最大規模”のワンマンツアー＜The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human”＞のファイナルとなった、Zepp Shinjuku(TOKYO)公演の模様。ロックンロールを標榜した10thアルバム『†』を引っ提げたツアーに相応しく、ドレスコーズ