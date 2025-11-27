『緊急取調室』の天海祐希をはじめとするレギュラー陣が総出演する配信オリジナルドラマ『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』（全3話）が、本日27日の『緊急取調室』第5シーズンの6話放送終了後から、TELASAにて独占配信スタート。同作では、過去シリーズと劇場版をつなぐ物語が展開する。【写真】『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』場面写真が大量公開（19枚）天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調