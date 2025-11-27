ロシアのプーチン大統領は２５日、国民の結束を図ることを目的とした２０３６年までの新たな「国家民族政策戦略」を承認した。一方的に併合したウクライナ東・南部４州でロシア語を「公用語」に定めるなど「ロシア化」を強化する方針を盛り込んだ。戦闘終結に向けた和平交渉が再び活発になる中、ロシアによる支配を既成事実化する狙いとみられる。連邦国家のロシアは、１９０を超える民族を抱えるほか、ロシア正教やイスラム教