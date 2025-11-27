Ｊ１町田は２７日、黒田剛監督（５５）と契約を更新し、来年の明治安田Ｊ１百年構想リーグ及び２０２６／２０２７シーズンもトップチームの監督として指揮を執ることで合意したと発表した。黒田監督は青森山田高監督から２３年に町田監督に就任。Ｊ２優勝を果たし、Ｊ１昇格に導くと、昨季は優勝争いを演じた。今季は天皇杯を初制覇した。黒田監督はクラブを通じ「私たちＦＣ町田ゼルビアを全力で応援してくださる全ての皆様