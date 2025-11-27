タレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）が２７日、都内で総合プロデュースを務める音楽ライブ「第２回患者・市民大集会〜患者・市民の声を届けよう〜」の囲み取材に出席した。医療や支援のあり方について共に考えるイベントの一環。ＬｉＬｉＣｏは「音楽で元気を届けられる、支えてあげられるということを伝えたい」と企画に込めた思いを語った。ＭＡＴＳＵＲＩ・柳田優樹（３９）は「歌で皆さんを元気にしたい」との宣言通り、豪