国内の女性騎手で歴代最多の通算１３８２勝を挙げた宮下瞳騎手＝名古屋＝が１１月２６日、名古屋競馬場で現役最後のレースを終え、引退セレモニーが行われた。２０日に令和７年度第２回調教師免許試験に合格したことがＮＡＲ（地方競馬全国協会）から発表され、１２月１日付で調教師に転身する。騎乗後に引退会見が行われ、思いを語った。今回は後編。―男性の多いこの業界です。騎手としてデビューした１９９５年当初は。「