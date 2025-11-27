演歌歌手天童よしみ（71）が27日、東京国際フォーラムで公演「昭和100年記念・100曲コンサート」を行った。昭和音楽のヒット史から100曲を選択。2回の休憩を入れながら約6時間をかけて披露した。終演後に取材に応じた。第一声で「やったぜー。あー良かった。成功や〜。自信が持てました」。「1年前に昭和100年を記念して100曲を歌うと決めました。自分自身で覚悟を決めた。のどの調子はたくさん歌うと枯れてくる場合と艶が出てく