物価高が続くなか、節約しながらオシャレも楽しみたいなら【しまむら】の「高見えヘアアクセ」をGETして。コラボブランドの中でも人気が高い、yumi.さん（@dayofme0607）がプロデュースする【tal. by yumi.（タル バイ ユミ）】の新作ヘアアクセをご紹介。「『本当にこのお値段なの？』と二度見してしまうほどの高見えアイテム」（Instagramコメントより）と、yumi.さんも紹介するシュシュやヘアカフは、見つけたら即買いを