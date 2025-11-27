中国国防部の蒋斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月27日】中国国防部の蒋斌（しょう・ひん）報道官は27日の記者会見で、国務院新聞（報道）弁公室が同日発表した白書「新時代における中国の軍備管理、軍縮、不拡散」について紹介し、中国は一貫してグローバルな安全保障ガバナンスに建設的に参加し、国際的な軍備管理、軍縮、不拡散のプロセスの推進に努め、世界の平和と安定に重要な役割を果たしてきたと指摘した。