グーグルは、大学生たちに生成AIを普及する目的で活用事例集を作成し公開しました。グーグルは、生成AIへの不安感から、その活用に二の足を踏んでいる大学生がいることなどを踏まえ、学生たちから集めた生成AIの活用方法を、「事例集」にして公開しました。事例集には、大学の授業を選択するときに、進級や卒業に必要な単位の数を満たしているかチェックしたり、冷蔵庫の残りものから「意外なレシピ」を提案してもらったりなど、45