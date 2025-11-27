「ミス・インターナショナル世界大会2025」で優勝し、ファイナリストから祝福を受けるコロンビア代表のカタリナ・ドゥケさん（中央）＝27日夜、東京都渋谷区「ミス・インターナショナル世界大会2025」が27日、東京都内で開かれ、コロンビア代表のモデル、カタリナ・ドゥケさん（26）が優勝した。カタリナさんは「最高に幸せです！」と喜びを語り、日本語で「ありがとうございました」とあいさつした。日本代表で山梨県出身の