お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さん（61）とSnow Manの目黒蓮さん（28）が出演するアルコール飲料の新CMが公開。お互いに“今年の漢字”を明かしました。2人が出演するのは『キリンビール晴れ風』の新TVCM 「ハレの日、晴れ風。」年末篇です。年末篇にちなみ、お互いに“今年の漢字”を発表することに。目黒さんは「“夢”ですかね。例えばですけど国立とか、スタジアムとかでライブできたり。いろいろと夢が叶（