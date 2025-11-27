中部電力の浜岡原発の工事で、正式な手続きを行わない不適切取引などあわせて20件の不祥事が確認されたことがわかりました。中部電力は、2013年から2019年までに静岡の浜岡原発で行われた安全性を高める工事で、不適切な取引などあわせて20件が確認されたと発表しました。手続きに時間がかかることを理由に、原発の担当部門が本来の部門を介さずに契約内容を変更する手続きをしていたということです。また、20件のうち7件