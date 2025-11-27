どんなに仲がいい夫婦でも、ときには意見や方向性が合わないこともあります。少しのズレならばすり合わせをして問題なく過ごせるでしょう。しかし気づかないうちに大きな亀裂ができてしまうと、取り返しのつかないトラブルに発展することもあるかもしれません。『「一緒にいると息苦しい」と旦那に言われました』旦那さんから「一緒にいると息苦しい。この家は居心地が悪い」と言われ、驚いた投稿者さん。「子どもたちの前で旦那さ