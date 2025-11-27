新潟県佐渡市畑野地区では冬に旬を迎えるダイコンの収穫が行われています。毎年、雪が降るまでに自身の畑で約150本を収穫する加藤テルヨさん。【加藤テルヨさん】「それなりに雨が降ったから（出来は）いいと思う」収穫後、近くの農業用水で洗われたダイコンは、まぶしいほどに真っ白です。歯触りの良さとほのかな甘みが特長だという佐渡産のダイコン。【加藤テルヨさん】「頑張って作ってできたと思うと楽しみ。本当に楽しみ」新