アイドルグループ・# ババババンビの近藤沙瑛子が27日にXを更新。来年3月でのグループ活動終了を報告した。「いつも応援してくださる皆様へ 」と題し、報告文を投稿。「急なお知らせで驚かせてしまってごめんなさい。# ババババンビは、来年3月に活動を終了することになりました」とコメントした。今後については「解散ライブ終了と同時に私はゼロイチファミリアを退所します」とし、所属事務所も退所することを明らかにした。