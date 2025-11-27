明治安田J2リーグは、29日が最終節。 「V・ファーレン長崎」はJ1昇格をかけ、アウェーで 4位「徳島ヴォルティス」との上位対決に臨みます。 決戦を前に27日、高木監督が会見に臨み、意気込みを語りました。 前節は、ピーススタジアムで過去最多となる2万4人の応援の中、水戸との首位攻防戦を “2対1” で制した V・ファーレン。 首位という有利な状況で、リーグの最終節に臨む