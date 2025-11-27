商店街のシャッター化が進む中、新潟県魚沼市の商店街では空き店舗を活用したママたちの交流拠点がオープンしました。施設を運営するのは東京からUターンしてきたママ。実は人気お笑い芸人の妹でもあるんです。 ■魚沼市にママたちの交流拠点オープン！ 魚沼市旧小出町にある本町商店街に子どもの元気な声が響く施設がありました。子育て中のママたちの複合交流拠点『マイベイス』です。【みさとさん】