冬の訪れを感じるこの時期、新潟県三条市の直売所には新潟の特産“ルレクチエ”が登場しています。甘くて香り高いルレクチエを求め、11月27日は多くの人が直売所に足を運んでいました。 三条市の農産物直売所『ただいまーと』。今ここで訪れる人を出迎えているのが20日から店頭に並び始めたばかりのルレクチエです。【JAえちご中越金子裕基 課長】「洋ナシの中でも他にはない、とろけるような舌触りとか、かぐわしい芳醇