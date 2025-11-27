タレントのpecoさん（30）が26日、都内で開催された『第18回 ペアレンティングアワード』授賞式に登場。子どもの個性を大切にした自身の子育てエピソードなどを明かしました。『ペアレンティングアワード』は、2025年最も話題となった育児に関する“ヒト”、“モノ・サービス”、“コト”を表彰する授賞式イベントです。トロフィーを受け取ったpecoさんは「今日は本当にありがとうございます。実は2018年にryuchellと二人でも受賞