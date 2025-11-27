11月27日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が１１月２９日に誕生日を迎えるということでゲストに土生瑞穂を迎え『菅井友香生誕祭』と題して放送された。 -土生（菅井）「いつもありがとう。そして…」- 番組冒頭、２人でデコレーションをした