志布志市の空き家に侵入したとして、住所不定の男が現行犯逮捕されました。志布志警察署管内では、11月に入り空き家への侵入事案が複数発生していて、警察で関連を調べています。 邸宅侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは住所不定の無職の男（３２）です。志布志警察署によりますと、27日午後、志布志市にある空き家の管理者で、この家を訪れていた鹿児島市の70代の女性から「閉めていたはずの扉が開いている」と110番通報がありま