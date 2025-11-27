乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。11月20日（木）の放送では、“和の講師”井上和（いのうえ・なぎ）と一緒に「逆電握手会」をお届けしました。乃木坂46の賀喜遥香と井上和◆井上「頑張って良かった」賀喜：今回の授業は「逆電握手会」です！井上：これは、いわゆる顔の見えない声だけのオンラインミーグリ。「SCHOOL OF LOCK!」だけで開