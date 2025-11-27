日本ハムから国内ＦＡ権を行使して巨人入りした松本剛外野手が２７日、都内のホテルで入団会見に臨んだ。総額２億５０００万円の２年契約（金額は推定）で背番号は「９」に決定した。オレンジ色のネクタイを締めて登場した松本は移籍に際して日本ハム・新庄剛志監督からＬＩＮＥでエールをもらったことを明かした。「『毎試合、毎打席チェックするからな』と言葉をいただいて。新庄監督らしいというか、野球が大好きな方なので