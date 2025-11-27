ＥＣＢ議事録（10月3日開催分） 理事会のインフレ見通し評価は概ね変更なし 見通しは依然として不透明 こうした不確実性は政策金利据え置きも正当化する可能性がある 現行の政策金利水準はショック管理に十分強固とみなすべきとの主張も さらなる情報待ちの選択肢の価値は依然高い また、予測の情報内容はより遠い将来ほど低く、金融政策の影響力もその時点では小さくなる可能性あるとの意見も示された