秋田朝日放送 秋田市の神社では来年の干支・午の大絵馬が作られました。 秋田市川尻の総社神社では毎年この時期に干支の大絵馬作りを行っています。絵馬を描くのは秋田市の水墨画作家飯塚洋三さん９２歳です。２０１０年から神社の依頼を受けていて、今年で１７回目を迎えました。飯塚さんが筆を走らせるのは秋田杉でできた畳６畳分の大きな絵馬。神社の宮司と相談しながら描き進めます。午前１０時過ぎに始まった作業は午