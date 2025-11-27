歌舞伎俳優の市川團十郎さん（47）が、市川ぼたんさん（14）、市川新之助さん（12）らと出演する、2026年1月、新橋演舞場で上演される「初春大歌舞伎」（3日初日）の特別ビジュアルが公開されました。公開されたのは、昼の部で團十郎さんが10年ぶりに源氏の武将・熊谷次郎直実を勤める、時代物の『熊谷陣屋』と昼の部の切に行われる、團十郎さんが柿色の裃にまさかり髷姿で初春の挨拶を行う『仕初口上』のビジュアル。そして、夜の