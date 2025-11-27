¾¾¸Í¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æ?¡Ö¥Ù¥ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£·Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅìÌð·½¸ã¡Ê£²£·¡á·§ËÜ¡Ë¤¬£±£°£Ò½à·è¾¡¤òÀ©¤·¤Æ·è¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°¼õ¤±¤«¤é£¶ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç°ú¤­¡¢Á°¤¬´Ë¤ó¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌÂ¤ï¤ºÈ¯¿Ê¡£ÂÇ¾â£³³ÑÉÕ¶á¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£º£³«ºÅ¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£²·î¤ËÃÏ¸µ·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ç?Á´ÆüËÜÁªÈ´¤ÎÁª¹Í´ü´Ö¤Ïº£·îËö¤Þ¤Ç¡£ÅìÌð¤ÏÁ°¸¡Æü¤Î£²£µÆü¤«¤é¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤°