米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズでプレーする八村塁（２７）の?安定感?に太鼓判を押す声が上がっている。２５日（日本時間２６日）に行われたシーズン中のトーナメント戦「ＮＢＡカップ」の３戦目は、レイカーズが１３５―１１８でクリッパーズを下し、西カンファレンスＢ組１位通過を決め、準々決勝にコマを進めた。八村は先発して３０分５２秒プレー。２試合連続の２ケタ得点となる１３点を挙げた。米メディア「Ｃ