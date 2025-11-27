球団マスコット「ＤＢ．スターマン」の人形を両手に笑顔を見せる片山＝都内横浜ＤｅＮＡは２７日、ドラフト４位指名したホンダの片山皓心（ひろみ）投手（２７）＝１７５センチ、８４キロ、左投げ左打ち＝と都内のホテルで入団交渉し、契約金５５００万円、年俸１０００万円で合意した。片山は「一段とプロになる実感が湧いてきた」と語った。（金額は推定）