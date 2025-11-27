インテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』が『マクドナルド』と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋（R）2026」が登場！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】事前抽選販売の受付が、マクドナルド公式アプリにて2025年12月1日（月）14時より開始されます。今回登場する福袋は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいカラーリングのアイテムがラインナップ。「ビッグな保温