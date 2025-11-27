宝塚歌劇団雪組新人公演「ボー･ブランメル～美しすぎた男」」が行われ、初舞台から３年目の109期の律希奏（りつき・そう）が初主演した。109期からは初の主演となる。 律希は登場のシーンから、キラキラと華があり、客席の目を引き寄せた。本役の雪組トップ・朝美絢の“美しすぎる男”とはまた違った、美を振りまいた。野心に燃えるブランメルを、下級生ながら的確に演じ、違和感を持たせなかった。口跡が