巨人の森田駿哉投手が２７日、立川市立柏小学校を訪問した。５年生１０８人にキャリア教育授業を行った。質問コーナーで「憧れの選手はいますか」と聞かれると「田中将大さんです」と即答。「プレースタイルもそうですし、お手本です。見習うことがたくさんあります。準備を大切にされていて、キャッチボール一つでも丁寧に、レベルの高いキャッチボールをされる」とすごさを説明した。今季は２軍でともに時間を過ごすことも