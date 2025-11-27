◇日本スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦奈良井翼《KO4回2分44秒》梶野翔太（2025年11月27日東京・後楽園ホール）日本スーパーフェザー級王者・奈良井翼（25＝RK蒲田）が挑戦者の同級10位・梶野翔太（20＝角海老宝石）に4回KO勝ちし、3度目の防衛に成功した。衝撃の逆転劇だった。奈良井は初回からプレスをかけて接近戦に持ち込む梶野と序盤から近距離で激しく打ち合った。左右のフックを被弾する場面も多く4回