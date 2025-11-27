東京・歌舞伎町の路上で大麻リキッドを所持したとして逮捕された元力士の男性について、東京地検は不起訴処分としました。今年5月、歌舞伎町の路上で大麻リキッドが入った容器を所持したとして逮捕された元力士の42歳の男性について、東京地検は27日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。