県内でインフルエンザの感染が広がっています。一医療機関あたりの患者数が基準を超えたため県は11月27日、今シーズン初めて県内全域に「インフルエンザ警報」を発令しました。県によると11月17日からの1週間で県内で報告されたインフルエンザ患者の数は51.45人となり、警報の基準となる30人を超えました。これを受け、県は11月13日から発令していた「注意報」を27日、今シーズン初めて「警報」に切り替えました。また