女優でモデルの井桁弘恵の激変した姿にファンは驚いた。２７日にインスタグラムを更新し、「期間限定ＮＥＷイゲタ」とつづって、金髪ショートカット姿をアップした。この投稿には「びっくり！」「新鮮でめっちゃいい！」「お人形さんみたい！」「素敵すぎます！」「まずは、ありがとう」「圧倒的いげちゃん感」「誰かわからん」「今年最大の衝撃！」などの声が寄せられている。