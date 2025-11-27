来月12月の電気代が発表され、石油など燃料価格の上昇により、多くの地域で今月より値上がりすることが分かりました。大手電力10社によりますと、来月使用する分の電気代は、東京電力と中部電力、関西電力を除いた7社で値上がりします。値上がりの幅が最も大きいのは沖縄電力管内で、39円値上がりして9062円になります。また、日本ガス協会は、都市ガス4社の来月使用分について、11月と比べて全社で値下がりすると発表しました。政