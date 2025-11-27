元ＨＫＴ４８でアーティストの外薗葉月（２６）が２７日、自身のインスタグラムを更新。巨人・リチャードとの結婚発表から一夜明け、祝福の声に感謝した。外園は新たに２ショットを添え、「沢山の祝福のコメント温かいコメントありがとうございます」と記述。「反響が想像以上で驚いてます！ゆっくりですが１つずつ読ませていただいてます」とつづった。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「はづちゃんねる」にも二人で登場。結婚報告