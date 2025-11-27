２７日、避難所となっている大埔東昌街体育館に身を寄せた被災者ら。（香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港11月27日】中国香港特別行政区消防処は27日、新界地区大埔の高層住宅団地「宏福苑」で26日に起きた火災による死者が55人になったと発表した。被災住民らは避難所などに身を寄せており、社会各界から支援物資が寄せられている。２７日、大埔東昌街社区（コミュニティー）で、市民から寄贈された物資を運ぶスタッフ。（香